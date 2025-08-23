Ergebnis 1. Spieltag 2:2 – FC Stahl Aken und SV Seegrehna trennen sich unentschieden
Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Gastgeber FC Stahl Aken gegen den SV Seegrehna ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.
Aken/MTU. Der FC Stahl Aken und der SV Seegrehna haben sich am Samstag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).
Max Johannes Hellmer (FC Stahl Aken) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Christian Lippert den Ball ins Netz (40.).
FC Stahl Aken baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 40
Zweite Halbzeit: Seegrehna lag 2:0 zurück. In Minute 65 jedoch wendete sich das Blatt: Til Schenke startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Aken
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 1
In der Nachspielzeit nutzte der SV Seegrehna noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Kevin Schüler (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Seegrehna erreichen (90.+5). In Spielminute 98 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Akener sind auf Platz acht gerutscht.
Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Seegrehna
FC Stahl Aken: Krenzler – Knauth, Lippert (85. Saalmann), Müller, Belger, Mrachacz (18. Abdul Awali), Rzeznitzeck, Rehsack (67. Zhelezniak), Hellmer, Ufer, Boeck
SV Seegrehna: Furchner – Schenke, Geißler, Griedel, Gäbelt, Schenke, Kruse, Ruprecht (80. Weise), Trenkel, Schüler, Jäckel
Tore: 1:0 Max Johannes Hellmer (25.), 2:0 Christian Lippert (40.), 2:1 Til Schenke (65.), 2:2 Kevin Schüler (90.+5); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Marcel Wolf, Diana Block; Zuschauer: 37