Aken/MTU. Der FC Stahl Aken und der SV Seegrehna haben sich am Samstag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Max Johannes Hellmer (FC Stahl Aken) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Christian Lippert den Ball ins Netz (40.).

FC Stahl Aken baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 40

Zweite Halbzeit: Seegrehna lag 2:0 zurück. In Minute 65 jedoch wendete sich das Blatt: Til Schenke startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der SV Seegrehna noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Kevin Schüler (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Seegrehna erreichen (90.+5). In Spielminute 98 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Akener sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Seegrehna

FC Stahl Aken: Krenzler – Knauth, Lippert (85. Saalmann), Müller, Belger, Mrachacz (18. Abdul Awali), Rzeznitzeck, Rehsack (67. Zhelezniak), Hellmer, Ufer, Boeck

SV Seegrehna: Furchner – Schenke, Geißler, Griedel, Gäbelt, Schenke, Kruse, Ruprecht (80. Weise), Trenkel, Schüler, Jäckel

Tore: 1:0 Max Johannes Hellmer (25.), 2:0 Christian Lippert (40.), 2:1 Til Schenke (65.), 2:2 Kevin Schüler (90.+5); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Marcel Wolf, Diana Block; Zuschauer: 37