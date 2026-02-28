Ein 2:2 (0:2)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Stahl Aken und SV 1922 Pouch-Rösa am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Aken/MTU. Am Samstag haben sich der FC Stahl Aken und der SV 1922 Pouch-Rösa eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:2).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Philipp Klöpzig vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Oleksandr Synovyd das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (36.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Oleksii Hulovych den Ball ins Netz (39.).

FC Stahl Aken liegt 0:2 zurück – Minute 39

Zweite Halbzeit: Aken lag 0:2 zurück. In Minute 70 jedoch wendete sich das Blatt: Andy Dreßler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Lucas Rzeznitzeck den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Akener Team erzielte (90.). Die Gegner vom FC Stahl Aken beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Akener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV 1922 Pouch-Rösa

FC Stahl Aken: Schulz – Dreßler (80. Rehsack), Rzeznitzeck, Mrachacz, Ufer, Mazurkevych (63. Zhelezniak), Wotschadlo (81. Franz), Abdul Awali (63. Kutscher), Saalmann (63. Saliou), Belger, Müller

SV 1922 Pouch-Rösa: Voznyi – Heßler, Ersed, Kunyk, Schubert (85. Neumann), Kunyk, Quilitzsch, Stein, Hulovych, Hänisch, Synovyd (58. Walter)

Tore: 0:1 Oleksandr Synovyd (36.), 0:2 Oleksii Hulovych (39.), 1:2 Andy Dreßler (70.), 2:2 Lucas Rzeznitzeck (90.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 32