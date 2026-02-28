Für den Gastgeber FC Stahl Aken endete das Spiel gegen den SV 1922 Pouch-Rösa am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einem 2:2 (0:2)-Unentschieden.

Aken/MTU. Am Samstag haben sich der FC Stahl Aken und der SV 1922 Pouch-Rösa eine packende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:2).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Philipp Klöpzig, als Oleksandr Synovyd für Pouch-Rösa traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Muldestauseer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Oleksii Hulovych der Torschütze (39.).

FC Stahl Aken sieht sich 0:2 im Rückstand – 39. Minute

Zweite Halbzeit: Aken lag 0:2 zurück. In Minute 70 jedoch wendete sich das Blatt: Andy Dreßler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Lucas Rzeznitzeck (Aken) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Aken erzielen (90.). Die Gegner vom FC Stahl Aken beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Akener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV 1922 Pouch-Rösa

FC Stahl Aken: Schulz – Müller, Rzeznitzeck, Mrachacz, Belger, Wotschadlo (81. Franz), Mazurkevych (63. Zhelezniak), Dreßler (80. Rehsack), Saalmann (63. Saliou), Abdul Awali (63. Kutscher), Ufer

SV 1922 Pouch-Rösa: Voznyi – Quilitzsch, Schubert (85. Neumann), Heßler, Stein, Hänisch, Ersed, Kunyk, Hulovych, Kunyk, Synovyd (58. Walter)

Tore: 0:1 Oleksandr Synovyd (36.), 0:2 Oleksii Hulovych (39.), 1:2 Andy Dreßler (70.), 2:2 Lucas Rzeznitzeck (90.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 32