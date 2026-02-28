Der SV Allemannia 08 Jessen errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 107 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV GOLPA.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 107 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener waren den Gästen aus GOLPA mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Anton Kilian für Jessen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

91. Minute: SV Allemannia 08 Jessen mit 2:0 Vorsprung

Am Ende der Partie sollte es dem SV Allemannia 08 Jessen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Kevin Heinze den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (90.+1). Damit war der Erfolg der Jessener entschieden. In Spielminute 93 handelte sich der SV GOLPA noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV GOLPA

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – M. Michlick (88. Philipp), Olexy, Kilian (78. Peinl), Böhme (70. Alalawi), Wedmann (70. Ockler), Heinze, Heinrich, Weidmann, Winter, J. Michlick

SV GOLPA: Birken – Krause, Thiecke, Schönerstedt (81. Hannusch), Reiche, Neumann, Vetter, Neuwirth (43. Marquardt), Micklisch, Schmidt, Schmidt

Tore: 1:0 Anton Kilian (25.), 2:0 Kevin Heinze (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Toni Wollmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 107