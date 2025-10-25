Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der Dessauer SV 97 I vor 35 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Seegrehna freuen.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Kienfichten eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Dessauer gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Kontrahenten aus Seegrehna.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Sebastian Von Klöden für Dessau traf und neun Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Minute 75: Dessauer SV 97 I liegt mit 2:0 vorne

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Seegrehna steckte zweimal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Philipp Markert den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (75.). Damit war der Triumph der Dessauer gesichert. In Spielminute 76 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Dessauer haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Seegrehna

Dessauer SV 97 I: Donath – Malende (68. T. Berger), Kieseler, Eckersberg, Schlichting, Dieckow (87. Thiele), Von Klöden, Bittner (78. Abaszada), Merkel, Markert (87. Hulwa), Apel

SV Seegrehna: Scherbaum – Trenkel, Gäbelt, Geißler, Thauer, Raiskup (64. Ruprecht), Griedel (76. Kohl), Stark, Jäckel, Schenke, Kruse

Tore: 1:0 Sebastian Von Klöden (54.), 2:0 Philipp Markert (75.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Alexander Kern, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 35