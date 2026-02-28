Der SV Allemannia 08 Jessen erzielte am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 107 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV GOLPA.

Jessen/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans in der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Jessener gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Kontrahenten aus GOLPA.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Anton Kilian das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

SV Allemannia 08 Jessen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 90+1

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Kevin Heinze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der SV GOLPA noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV GOLPA

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Heinze, J. Michlick, Heinrich, M. Michlick (88. Philipp), Wedmann (70. Ockler), Kilian (78. Peinl), Olexy, Böhme (70. Alalawi), Weidmann, Winter

SV GOLPA: Birken – Neuwirth (43. Marquardt), Krause, Schmidt, Thiecke, Micklisch, Reiche, Schönerstedt (81. Hannusch), Vetter, Schmidt, Neumann

Tore: 1:0 Anton Kilian (25.), 2:0 Kevin Heinze (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Toni Wollmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 107