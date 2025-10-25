Der Dessauer SV 97 I errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 35 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 35 Besuchern auf dem Sportplatz Kienfichten geboten. Die Dessauer setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Seegrehna durch.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Sebastian Von Klöden (Dessauer SV 97 I) netzte in der 9. Minute der zweiten Spielhälfte (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

75. Minute: Dessauer SV 97 I liegt mit 2:0 vorne

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Seegrehna steckte zweimal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Philipp Markert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (75.). In Spielminute 76 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der Dessauer SV 97 I sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Seegrehna

Dessauer SV 97 I: Donath – Merkel, Dieckow (87. Thiele), Apel, Malende (68. T. Berger), Eckersberg, Schlichting, Von Klöden, Markert (87. Hulwa), Kieseler, Bittner (78. Abaszada)

SV Seegrehna: Scherbaum – Geißler, Trenkel, Kruse, Gäbelt, Jäckel, Raiskup (64. Ruprecht), Stark, Griedel (76. Kohl), Thauer, Schenke

Tore: 1:0 Sebastian Von Klöden (54.), 2:0 Philipp Markert (75.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Alexander Kern, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 35