Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 65 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener besiegten die Gäste aus Coswig mit 3:0 (0:0) souverän.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Vitalii Sumka das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (57.). Die Bitterfeld-Wolfener legten in sehr kurzer Zeit nach. Diesmal war Niklas Achilles der Torschütze (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Nach wenigen Momenten gelang es Viacheslav Potapenko, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (83.). In Spielminute 87 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Blau-Rot Coswig

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Erler (84. Ristok), Mißner, Potapenko, Tran Nguyen Gia, Sumka, Schneidewind, Zagiev (55. Nelles), König (77. Achilles), Riediger, Pabstmann (84. Mewes)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Kuschert, Ristok, Gliese (66. Schölzel), Guroll, Scheller (83. Seifert), Seifert, Warnecke, Schmidt, Körner (66. Weber), Bergt

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (57.), 2:0 Niklas Achilles (78.), 3:0 Viacheslav Potapenko (83.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 65