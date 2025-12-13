Ergebnis 15. Spieltag 1. FC Bitterfeld-Wolfen II siegt zu Hause mit 3:0 gegen SV Blau-Rot Coswig
Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 65 Zuschauern einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Blau-Rot Coswig.
Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 65 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener besiegten die Gäste aus Coswig mit 3:0 (0:0) souverän.
Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, zwölf Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Vitalii Sumka das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (57.). Die Bitterfeld-Wolfener legten in sehr kurzer Zeit nach. Diesmal war Niklas Achilles der Torschütze (78.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 15
1. FC Bitterfeld-Wolfen II liegt in Minute 78 2:0 vorn
Nach wenigen Momenten gelang es Viacheslav Potapenko, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (83.). In Spielminute 87 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelb-Rote Karte ein.
Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Blau-Rot Coswig
1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Erler (84. Ristok), Mißner, Potapenko, Tran Nguyen Gia, Sumka, Schneidewind, Zagiev (55. Nelles), König (77. Achilles), Riediger, Pabstmann (84. Mewes)
SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Kuschert, Ristok, Gliese (66. Schölzel), Guroll, Scheller (83. Seifert), Seifert, Warnecke, Schmidt, Körner (66. Weber), Bergt
Tore: 1:0 Vitalii Sumka (57.), 2:0 Niklas Achilles (78.), 3:0 Viacheslav Potapenko (83.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 65