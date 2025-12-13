Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II erzielte am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 65 Fußballfans einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Blau-Rot Coswig.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Coswig durch.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut angelaufen, als Vitalii Sumka für Bitterfeld-Wolfen traf und in Minute 57 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Bitterfeld-Wolfener waren aber noch nicht fertig: In Minute 78 wurde ein weiteres Tor durch Niklas Achilles erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

1. FC Bitterfeld-Wolfen II baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 78

Bereits fünf Spielminuten darauf konnte Viacheslav Potapenko (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Blau-Rot Coswig

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Schneidewind, Pabstmann (84. Mewes), Potapenko, König (77. Achilles), Erler (84. Ristok), Sumka, Tran Nguyen Gia, Riediger, Mißner, Zagiev (55. Nelles)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Körner (66. Weber), Ristok, Guroll, Schmidt, Bergt, Scheller (83. Seifert), Gliese (66. Schölzel), Seifert, Kuschert, Warnecke

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (57.), 2:0 Niklas Achilles (78.), 3:0 Viacheslav Potapenko (83.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 65