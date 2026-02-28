Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II ein 2:1 (1:1)-Triumph über den Dessauer SV 97 I.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und der Dessauer SV 97 I ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).

Jonah Mißner traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Marcel Merkel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

1. FC Bitterfeld-Wolfen II und Dessauer SV 97 I – 1:1 in Minute 36

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Christian Grunert den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (50.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Dessauer SV 97 I wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Bitterfeld-Wolfener sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – Dessauer SV 97 I

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Eberhard, Nelles, Jentzsch, Csehil (90. Rohde), Grunert, Riediger, Mißner (80. Pabstmann), Pötzsch (45. Kirchhoff), Schneidewind, Zagiev

Dessauer SV 97 I: Deistler – Von Klöden, Malende, Eckersberg, Markert, Merkel, Berger (90. Hulwa), Bittner, Apel (32. Schlichting), Dieckow (77. Yousef), Walzer

Tore: 1:0 Jonah Mißner (20.), 1:1 Marcel Merkel (36.), 2:1 Christian Grunert (50.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 60