Bitterfeld-Wolfen/MTU. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und der Dessauer SV 97 I haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:1).

In Minute 20 schoss Jonah Mißner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der 36. Spielminute. Diesmal war Marcel Merkel der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Fünf Minuten nach Anpfiff gelang es Christian Grunert, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Bitterfeld-Wolfener Mannschaft den Sieg zu bescheren (50.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Dessauer SV 97 I wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – Dessauer SV 97 I

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Nelles, Eberhard, Mißner (80. Pabstmann), Csehil (90. Rohde), Schneidewind, Riediger, Pötzsch (45. Kirchhoff), Zagiev, Grunert, Jentzsch

Dessauer SV 97 I: Deistler – Markert, Eckersberg, Malende, Bittner, Merkel, Berger (90. Hulwa), Walzer, Dieckow (77. Yousef), Von Klöden, Apel (32. Schlichting)

Tore: 1:0 Jonah Mißner (20.), 1:1 Marcel Merkel (36.), 2:1 Christian Grunert (50.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 60