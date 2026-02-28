Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den Dessauer SV 97 I.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und der Dessauer SV 97 I ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).

Jonah Mißner (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der 36. Minute. Diesmal war Marcel Merkel der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Christian Grunert (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Bitterfeld-Wolfener Elf erzielen (50.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Dessauer SV 97 I wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – Dessauer SV 97 I

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Csehil (90. Rohde), Riediger, Mißner (80. Pabstmann), Schneidewind, Grunert, Eberhard, Zagiev, Jentzsch, Pötzsch (45. Kirchhoff), Nelles

Dessauer SV 97 I: Deistler – Walzer, Markert, Bittner, Dieckow (77. Yousef), Eckersberg, Apel (32. Schlichting), Berger (90. Hulwa), Malende, Merkel, Von Klöden

Tore: 1:0 Jonah Mißner (20.), 1:1 Marcel Merkel (36.), 2:1 Christian Grunert (50.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 60