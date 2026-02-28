Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den Dessauer SV 97 I.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und der Dessauer SV 97 I haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:1).

Nach gerade einmal 20 Minuten schoss Jonah Mißner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Aber die Dessauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 36 wurde das Gegentor durch Marcel Merkel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

36. Minute 1. FC Bitterfeld-Wolfen II gleichauf mit Dessauer SV 97 I – 1:1

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Christian Grunert den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (50.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Dessauer SV 97 I wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – Dessauer SV 97 I

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Zagiev, Grunert, Eberhard, Nelles, Pötzsch (45. Kirchhoff), Csehil (90. Rohde), Mißner (80. Pabstmann), Schneidewind, Jentzsch, Riediger

Dessauer SV 97 I: Deistler – Malende, Berger (90. Hulwa), Bittner, Dieckow (77. Yousef), Von Klöden, Apel (32. Schlichting), Walzer, Eckersberg, Merkel, Markert

Tore: 1:0 Jonah Mißner (20.), 1:1 Marcel Merkel (36.), 2:1 Christian Grunert (50.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 60