Ergebnis 17. Spieltag 1. FC Bitterfeld-Wolfen II holt sich knappen Sieg gegen Dessauer SV 97 I mit 2:1
Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den Dessauer SV 97 I.
Bitterfeld-Wolfen/MTU. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und der Dessauer SV 97 I haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:1).
Nach gerade einmal 20 Minuten schoss Jonah Mißner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Aber die Dessauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 36 wurde das Gegentor durch Marcel Merkel erzielt.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 17
36. Minute 1. FC Bitterfeld-Wolfen II gleichauf mit Dessauer SV 97 I – 1:1
Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Christian Grunert den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (50.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Dessauer SV 97 I wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat sich somit Platz drei gesichert.
Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – Dessauer SV 97 I
1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Zagiev, Grunert, Eberhard, Nelles, Pötzsch (45. Kirchhoff), Csehil (90. Rohde), Mißner (80. Pabstmann), Schneidewind, Jentzsch, Riediger
Dessauer SV 97 I: Deistler – Malende, Berger (90. Hulwa), Bittner, Dieckow (77. Yousef), Von Klöden, Apel (32. Schlichting), Walzer, Eckersberg, Merkel, Markert
Tore: 1:0 Jonah Mißner (20.), 1:1 Marcel Merkel (36.), 2:1 Christian Grunert (50.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 60