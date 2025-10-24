Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II vor 99 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den FC Stahl Aken freuen.

Gleich nach Spielstart schoss Arved Nelles das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II kassierte einmal Gelb (26.). In der Nachspielphase der ersten Halbzeit konnte Bitterfeld-Wolfen noch einen drauf setzen: In Minute 47 wurde das zweite Tor durch Jonah Mißner erzielt.

Minute 45+2: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II liegt mit 2:0 vorne

In der 64. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Stahl Aken kassierte jetzt zweimal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 78: Bitterfeld-Wolfen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Nelles ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Bereits zwei Spielminuten später konnte Fynn Teichmann (Aken) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Aken erzielen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – FC Stahl Aken

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Tran Nguyen Gia (74. J. Csehil), Nelles, L. Csehil, Chebbah (89. Mewes), Zagiev (74. Cil), Pabstmann, Mißner (63. Strobel), Schneidewind, Erler, Kirchhoff

FC Stahl Aken: Krenzler – Mrachacz, Teichmann, Saalmann, Kutscher, Zakhel, Hellmer, Mazurkevych, Dreßler, Knauth, Abdul Awali (87. Schulz)

Tore: 1:0 Arved Nelles (3.), 2:0 Jonah Mißner (45.+2), 3:0 Arved Nelles (78.), 3:1 Fynn Teichmann (80.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Rico Reinhardt; Zuschauer: 99