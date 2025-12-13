Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II vor 65 Fußballfans über einen soliden 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag konnte das Publikum im Fritz-Heinrich-Stadion Pl.2 eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Bitterfeld-Wolfener gewannen souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Kontrahenten aus Coswig.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Vitalii Sumka das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (57.). Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Niklas Achilles den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:0 vorne – Minute 78

Bereits fünf Minuten später konnte Viacheslav Potapenko (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Blau-Rot Coswig

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Pabstmann (84. Mewes), Zagiev (55. Nelles), Potapenko, Mißner, Sumka, Riediger, König (77. Achilles), Erler (84. Ristok), Tran Nguyen Gia, Schneidewind

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Gliese (66. Schölzel), Warnecke, Ristok, Bergt, Kuschert, Körner (66. Weber), Schmidt, Seifert, Guroll, Scheller (83. Seifert)

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (57.), 2:0 Niklas Achilles (78.), 3:0 Viacheslav Potapenko (83.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 65