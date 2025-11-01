Ergebnis 10. Spieltag 1:4 – SV 1922 Pouch-Rösa verliert auf dem heimischen Platz klar gegen Dessauer SV 97 I
Fußball-Landesklasse 4: Am Samstag war der SV 1922 Pouch-Rösa gegenüber dem Dessauer SV 97 I machtlos und wurde mit 1:4 (0:1) vom Platz gefegt.
Muldestausee/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Sebastian Grimm mit 1:4 (0:1) gegen Dessau geschlagen geben müssen.
Sebastian Von Klöden traf für den Dessauer SV 97 I in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 1922 Pouch-Rösa musste zweimal Gelb hinnehmen (31.). Der Dessauer SV 97 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Konstantin Risse. In der zweiten Halbzeit setzte Dessau noch einen drauf: In Minute 60 wurde ein weiteres Tor durch Paul Apel erzielt.
SV 1922 Pouch-Rösa hinkt 0:2 hinterher – Minute 60
Es lief nicht gut für den SV 1922 Pouch-Rösa. In Minute 62 gelang es Spieler Nummer 24 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Paul Apel traf für Dessau in Minute 70. Spielstand 3:1 für den Dessauer SV 97 I.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Muldestausee
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 10
Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Steve Jornitz (Dessau) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 4:1 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. In Spielminute 94 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz neun.
Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – Dessauer SV 97 I
SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Robalo, Da Silva Semedo, Paschos, Kunyk, Hänisch (75. Schubert), Synovyd, Ersed (60. Camara), Gentil Da Cunha, Shaba (75. Tale), Hulovych
Dessauer SV 97 I: Deistler – Merkel, Yousef (76. Markert), Von Klöden, Kieseler, Dieckow (87. Kamschütz), Schlichting (68. Abaszada), Berger, Jornitz (90. Browne), Eckersberg, Apel
Tore: 0:1 Sebastian Von Klöden (17.), 0:2 Paul Apel (60.), 1:2 Christos Paschos (62.), 1:3 Paul Apel (70.), 1:4 Steve Jornitz (87.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Philip Bösenberg, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 40