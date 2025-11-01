Fußball-Landesklasse 4: Am vergangenen Samstag war der SV 1922 Pouch-Rösa gegenüber dem Dessauer SV 97 I machtlos und wurde 1:4 (0:1) besiegt.

Muldestausee/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Sebastian Grimm. Der Trainer von Pouch-Rösa musste sein Team bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Dessau beobachten.

Sebastian Von Klöden traf für den Dessauer SV 97 I in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 1922 Pouch-Rösa steckte zweimal Gelb ein (31.). Der Dessauer SV 97 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Konstantin Risse. Das zweite Tor konnten die Dessauer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Paul Apel den Ball ins Netz.

SV 1922 Pouch-Rösa liegt 0:2 im Rückstand – Minute 60

Es sah nicht gut aus für den SV 1922 Pouch-Rösa. In Minute 62 schaffte es Spieler Nummer 24 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Paul Apel traf für Dessau in Minute 70. Spielstand 3:1 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Steve Jornitz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (87.). Damit war der Erfolg der Dessauer gesichert. In Spielminute 94 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – Dessauer SV 97 I

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Ersed (60. Camara), Paschos, Synovyd, Robalo, Hulovych, Kunyk, Gentil Da Cunha, Da Silva Semedo, Shaba (75. Tale), Hänisch (75. Schubert)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Berger, Merkel, Von Klöden, Yousef (76. Markert), Kieseler, Jornitz (90. Browne), Apel, Schlichting (68. Abaszada), Dieckow (87. Kamschütz), Eckersberg

Tore: 0:1 Sebastian Von Klöden (17.), 0:2 Paul Apel (60.), 1:2 Christos Paschos (62.), 1:3 Paul Apel (70.), 1:4 Steve Jornitz (87.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Philip Bösenberg, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 40