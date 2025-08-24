Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Sonntag war der SV Friedersdorf gegenüber dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II machtlos und wurde mit 1:3 (0:1) vom Platz gefegt.

1:3 – SV Friedersdorf verliert auf dem heimischen Platz klar gegen 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

Muldestausee/MTU. Vor 150 Zuschauern hat sich das Team von Carsten Messner mit 1:3 (0:1) gegen Bitterfeld-Wolfen eine Niederlage eingestehen müssen.

Gleich nach Spielstart schoss Christopher Pötzsch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Die Bitterfeld-Wolfener legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Stephan Eberhard der Torschütze (66.).

66. Minute: SV Friedersdorf liegt 0:2 zurück

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II auch mal einstecken. Torwart Mirko Dörfler konnte den Ball von Besnik Jefkay nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Pötzsch, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 auszubauen (72.). Die Muldestauseer sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV Friedersdorf: Hahn – Fischer (61. Rickelt), Vereshchaka (83. Trommer), Hartmann, Seiring (61. Rohde), Krasnokutskyi (46. Kauna), Jefkay, Stolzenhain (46. Mieth), Walter, Kowalski, Janssen

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Nelles (76. Pabstmann), Achilles (87. Rohde), Chebbah, Riediger, Mißner (86. Kirchhoff), Jentzsch, Eberhard (90. Tran Nguyen Gia), Erler, Csehil, Pötzsch

Tore: 0:1 Christopher Pötzsch (10.), 0:2 Stephan Eberhard (66.), 1:2 Besnik Jefkay (70.), 1:3 Christopher Pötzsch (72.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Behzad Ahmed, Sebastian Rudolf; Zuschauer: 150