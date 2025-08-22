Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Freitag war die SG 1919 Trebitz gegenüber dem SV Eintracht Elster machtlos und wurde mit 1:3 (1:0) vom Platz gefegt.

1:3 – SG 1919 Trebitz verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Eintracht Elster

Bad Schmiedeberg/MTU. Die Begegnung zwischen der SG 1919 Trebitz und dem SV Eintracht Elster hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Elster auf und entschieden das Match schließlich mit 1:3 (1:0) für sich.

Kai Michael Meene (SG 1919 Trebitz) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Schmiedeberger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Philipp Schneider der Torschütze (62.).

SG 1919 Trebitz und SV Eintracht Elster – 1:1 in Minute 62

Unentschieden. Elsters Yannick Schüler konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Schüler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (85.). Die Schmiedeberger sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Eintracht Elster

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Oberländer, Födisch (62. Gröber), Kühne, Preuß, Bilke, Meene, Poenicke, Schneider (82. Schütz), Kirschke, Höppner (62. Krott)

SV Eintracht Elster: Walter – Engelhardt, Schutzsch (89. Donath), Schneider, Kase, Zoberbier (80. Michael), Lavrov, Göbel, Schüler (90. Jahn), Witzel, Dietze

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (8.), 1:1 Philipp Schneider (62.), 1:2 Yannick Schüler (80.), 1:3 Yannick Schüler (85.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Justin Geese; Zuschauer: 218