Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TuS Kochstedt und SV Germania 08 Roßlau am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von TuS Kochstedt und SV Germania 08 Roßlau ist gleichauf geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Stephan Ebert am Ende der ersten Halbzeit, als Davey-Jerome Richter für Kochstedt traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

64. Minute TuS Kochstedt und SV Germania 08 Roßlau im Gleichstand – 1:1

19 Minuten nach der Pause konnte Lucas Klausnitzer (Roßlau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Roßlau erzielen (64.). In Spielminute 91 handelte sich der TuS Kochstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SV Germania 08 Roßlau

TuS Kochstedt: Jeßwein – Strokosch (55. Streuber), Buschmann (90. J. Zuchowski), Richter, Zabel, Landgraf (59. Ihbe), Hensen, Krüger (89. Rüdiger), Resetaritz, A. Zuchowski, Böhme (80. Denell)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Richter (46. Möbius), Seiffert (83. Krug), Ruge (63. Kroker), Berke (39. Hagendorf), Hanke (90. Michaelis), Fleischer, Marzian, Klausnitzer, Müller, Franzel

Tore: 1:0 Davey-Jerome Richter (42.), 1:1 Lucas Klausnitzer (64.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 137