Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV 1922 Pouch-Rösa und FC Victoria Wittenberg am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Muldestausee/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV 1922 Pouch-Rösa und dem FC Victoria Wittenberg mit einem Remis.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Christos Paschos das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

1:1 Ausgleich im Spiel SV 1922 Pouch-Rösa gegen FC Victoria Wittenberg – 83. Minute

In der 79. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1922 Pouch-Rösa musste zweimal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Tim Körnig den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Wittenberger Team erzielte (83.). Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Victoria Wittenberg

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Paschos, Richter, Da Silva Semedo, Gentil Da Cunha, Quilitzsch, Tale (46. Heßler), Robalo, Ersed, Bacurim (73. Camara), Hänisch (73. Schubert)

FC Victoria Wittenberg: Müller – Arlt, Körnig, Schütze, Vurmo, Wakrim, Dorn, Jablonka, Thöner, Müller, Huth (70. Grabo)

Tore: 1:0 Christos Paschos (57.), 1:1 Tim Körnig (83.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block