Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Heimverein TuS Kochstedt gegen die SV Germania 08 Roßlau ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen TuS Kochstedt und SV Germania 08 Roßlau ist auf Augenhöhe geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Stephan Ebert am Ende der ersten Halbzeit, als Davey-Jerome Richter für Kochstedt traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

1:1 im Duell zwischen TuS Kochstedt und SV Germania 08 Roßlau – 64. Minute

19 Minuten nach der Pause konnte Lucas Klausnitzer (Roßlau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Roßlau erzielen (64.). In Spielminute 91 handelte sich der TuS Kochstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SV Germania 08 Roßlau

TuS Kochstedt: Jeßwein – Zabel, Landgraf (59. Ihbe), Resetaritz, Strokosch (55. Streuber), Böhme (80. Denell), Hensen, Krüger (89. Rüdiger), Buschmann (90. J. Zuchowski), Richter, A. Zuchowski

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Richter (46. Möbius), Klausnitzer, Franzel, Müller, Fleischer, Berke (39. Hagendorf), Marzian, Hanke (90. Michaelis), Seiffert (83. Krug), Ruge (63. Kroker)

Tore: 1:0 Davey-Jerome Richter (42.), 1:1 Lucas Klausnitzer (64.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 137