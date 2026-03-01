Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TuS Kochstedt und SV Germania 08 Roßlau am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von TuS Kochstedt und SV Germania 08 Roßlau ist gleichauf geendet.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Davey-Jerome Richter (TuS Kochstedt) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

TuS Kochstedt und SV Germania 08 Roßlau – 1:1 in Minute 64

Das rettende Tor für die SV Germania 08 Roßlau fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Lucas Klausnitzer den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (64.). In Spielminute 91 handelte sich der TuS Kochstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SV Germania 08 Roßlau

TuS Kochstedt: Jeßwein – Böhme (80. Denell), A. Zuchowski, Resetaritz, Strokosch (55. Streuber), Buschmann (90. J. Zuchowski), Krüger (89. Rüdiger), Landgraf (59. Ihbe), Zabel, Richter, Hensen

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Fleischer, Richter (46. Möbius), Berke (39. Hagendorf), Seiffert (83. Krug), Marzian, Hanke (90. Michaelis), Ruge (63. Kroker), Müller, Klausnitzer, Franzel

Tore: 1:0 Davey-Jerome Richter (42.), 1:1 Lucas Klausnitzer (64.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 137