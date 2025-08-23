Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Heimverein TuS Kochstedt gegen den Dessauer SV 97 I ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I ist gleichauf geendet.

Eric Landgraf (TuS Kochstedt) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

1:1 im Duell zwischen TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I – Minute 57

Zwölf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Paul Apel (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erlangen (57.). Der TuS Kochstedt rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – Dessauer SV 97 I

TuS Kochstedt: Rosner – Hensen, Richter, Krüger, Streuber (54. Böhme), Friedrich, Rüdiger (85. Denell), Landgraf (46. Hein), Buschmann (67. Krieg), Strokosch, Zuchowski (79. Täubrecht)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Markert, Bittner, Apel, Rupprecht (63. Eckersberg), Malende, Jornitz (63. Schlichting), Akbari (82. Dieckow), Abdulkarim, Merkel, Von Klöden

Tore: 1:0 Eric Landgraf (33.), 1:1 Paul Apel (57.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Steven Ehrt; Zuschauer: 100