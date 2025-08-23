Für den Gastgeber TuS Kochstedt endete das Spiel gegen den Dessauer SV 97 I am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem TuS Kochstedt und dem Dessauer SV 97 I mit einem Remis.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Eric Landgraf mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I – 1:1 in Minute 57

Zwölf Minuten nach der Pause konnte Paul Apel (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erlangen (57.). Der TuS Kochstedt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – Dessauer SV 97 I

TuS Kochstedt: Rosner – Rüdiger (85. Denell), Zuchowski (79. Täubrecht), Friedrich, Strokosch, Krüger, Streuber (54. Böhme), Richter, Landgraf (46. Hein), Buschmann (67. Krieg), Hensen

Dessauer SV 97 I: Deistler – Malende, Rupprecht (63. Eckersberg), Bittner, Merkel, Von Klöden, Abdulkarim, Apel, Markert, Akbari (82. Dieckow), Jornitz (63. Schlichting)

Tore: 1:0 Eric Landgraf (33.), 1:1 Paul Apel (57.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Steven Ehrt; Zuschauer: 100