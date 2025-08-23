Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Heimverein TuS Kochstedt gegen den Dessauer SV 97 I ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I ist gleichauf geendet.

Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Eric Landgraf mit einem Strafstoß für Kochstedt traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

1:1 Ausgleich im Spiel TuS Kochstedt gegen Dessauer SV 97 I – 57. Minute

Das rettende Tor für den Dessauer SV 97 I fiel zwölf Minuten nach der Halbzeitpause, als Paul Apel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team errang (57.). Der TuS Kochstedt rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – Dessauer SV 97 I

TuS Kochstedt: Rosner – Richter, Landgraf (46. Hein), Zuchowski (79. Täubrecht), Rüdiger (85. Denell), Krüger, Buschmann (67. Krieg), Streuber (54. Böhme), Strokosch, Hensen, Friedrich

Dessauer SV 97 I: Deistler – Markert, Apel, Von Klöden, Akbari (82. Dieckow), Jornitz (63. Schlichting), Rupprecht (63. Eckersberg), Malende, Merkel, Bittner, Abdulkarim

Tore: 1:0 Eric Landgraf (33.), 1:1 Paul Apel (57.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Steven Ehrt; Zuschauer: 100