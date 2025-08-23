Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Gastgeber TuS Kochstedt gegen den Dessauer SV 97 I ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Gleichstand sind der TuS Kochstedt und der Dessauer SV 97 I am Samstag auseinander gegangen. 100 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Zoberberg.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Eric Landgraf mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I – 1:1 in Minute 57

Zwölf Minuten nach der Pause konnte Paul Apel (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erzielen (57.). Der TuS Kochstedt rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – Dessauer SV 97 I

TuS Kochstedt: Rosner – Richter, Krüger, Zuchowski (79. Täubrecht), Friedrich, Landgraf (46. Hein), Streuber (54. Böhme), Hensen, Strokosch, Rüdiger (85. Denell), Buschmann (67. Krieg)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Merkel, Malende, Jornitz (63. Schlichting), Akbari (82. Dieckow), Rupprecht (63. Eckersberg), Abdulkarim, Markert, Apel, Bittner, Von Klöden

Tore: 1:0 Eric Landgraf (33.), 1:1 Paul Apel (57.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Steven Ehrt; Zuschauer: 100