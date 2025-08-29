Für den Gastgeber SV Germania 08 Roßlau endete das Spiel gegen den TuS Kochstedt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Remis sind die SV Germania 08 Roßlau und der TuS Kochstedt am Freitag vom Platz gegangen. 199 Zuschauer sahen das Spiel im Elbesportpark.

Es waren bereits 25 Minuten des Spiels vergangen, als Enrico Franzel für Roßlau traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

SV Germania 08 Roßlau Kopf an Kopf mit TuS Kochstedt – 1:1 in Minute 71

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Vincent Elias Seiffert kam rein für Elia Sven Lorenz und Felix Möbius für Paul Ulrich Hanke. Auf der Gastseite sprangen Willi Veith Böhme für Jan Zuchowski und Robert Mathias Krieg für Philip Streuber ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Willi Veith Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erlangen (71.).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – TuS Kochstedt

SV Germania 08 Roßlau: Kagelmacher – Franzel, Fleischer (70. Reichardt), Hagendorf, Klausnitzer, Ruge (85. Krug), L. Lorenz, Marzian, Berke, Hanke (46. Möbius), E. S. Lorenz (46. Seiffert)

TuS Kochstedt: Jeßwein – Hensen, Hein (75. Denell), Krüger, Friedrich (90. Ziemba), Zuchowski (46. Böhme), Landgraf, Karbath, Richter, Strokosch (75. Täubrecht), Streuber (57. Krieg)

Tore: 1:0 Enrico Franzel (25.), 1:1 Willi Veith Böhme (71.); Schiedsrichter: Tim Westphal (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Ronny Plenz; Zuschauer: 199