Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Heimverein SV 1922 Pouch-Rösa gegen den FC Victoria Wittenberg ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Muldestausee/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV 1922 Pouch-Rösa und dem FC Victoria Wittenberg mit einem Remis.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Christos Paschos das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

SV 1922 Pouch-Rösa und FC Victoria Wittenberg – 1:1 in Minute 83

In der 79. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1922 Pouch-Rösa kassierte zweimal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Tim Körnig den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Wittenberger Team errang (83.). Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Victoria Wittenberg

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Tale (46. Heßler), Quilitzsch, Paschos, Da Silva Semedo, Ersed, Hänisch (73. Schubert), Gentil Da Cunha, Robalo, Bacurim (73. Camara), Richter

FC Victoria Wittenberg: Müller – Müller, Vurmo, Jablonka, Dorn, Schütze, Huth (70. Grabo), Arlt, Thöner, Körnig, Wakrim

Tore: 1:0 Christos Paschos (57.), 1:1 Tim Körnig (83.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block