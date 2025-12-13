Für den Gastgeber Dessauer SV 97 I endete das Duell mit dem SV Allemannia 08 Jessen am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Unentschieden sind der Dessauer SV 97 I und der SV Allemannia 08 Jessen am Samstag auseinander gegangen. 65 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Kienfichten Pl.2.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Julian Bittner für Dessau traf und in Spielminute 18 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Minute 22 Dessauer SV 97 I und SV Allemannia 08 Jessen im Gleichstand – 1:1

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Michel Nick Wedmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Jessener Team errang (22.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Dessauer SV 97 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Allemannia 08 Jessen

Dessauer SV 97 I: Deistler – Bittner (69. Abaszada), Markert, Schlichting, Malende, Merkel, Eckersberg, Apel, Zabel, Walzer, Rupprecht

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Alalawi, Winter, Wedmann (87. Peinl), Heinze (89. Böhme), Michlick, Quinque, Michalke (79. Dietel), Olexy, Weidmann, Michlick (69. Sachse)

Tore: 1:0 Julian Bittner (18.), 1:1 Michel Nick Wedmann (22.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luis Meyer; Zuschauer: 65