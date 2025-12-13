Für den Gastgeber Dessauer SV 97 I endete das Spiel gegen den SV Allemannia 08 Jessen am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Gleichstand sind der Dessauer SV 97 I und der SV Allemannia 08 Jessen am Samstag auseinander gegangen. 65 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Kienfichten Pl.2.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Julian Bittner für Dessau traf und in Minute 18 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Dessauer SV 97 I Kopf an Kopf mit SV Allemannia 08 Jessen – 1:1 in Minute 22

Unmittelbar darauf gelang es Michel Nick Wedmann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Jessener zu erlangen (22.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Dessauer SV 97 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Allemannia 08 Jessen

Dessauer SV 97 I: Deistler – Bittner (69. Abaszada), Malende, Zabel, Eckersberg, Rupprecht, Walzer, Schlichting, Markert, Apel, Merkel

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Michalke (79. Dietel), Winter, Michlick (69. Sachse), Michlick, Olexy, Weidmann, Quinque, Alalawi, Heinze (89. Böhme), Wedmann (87. Peinl)

Tore: 1:0 Julian Bittner (18.), 1:1 Michel Nick Wedmann (22.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luis Meyer; Zuschauer: 65