Deutlich unterlegen zeigte sich die SG 1919 Trebitz in der Auseinandersetzung gegen die SV Germania 08 Roßlau vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Bad Schmiedeberg/MTU. Das Spiel zwischen Trebitz und Roßlau ist mit einer klaren 0:5 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Elia Sven Lorenz für Roßlau traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Enrico Franzel den Ball ins Netz.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lucas Klausnitzer traf gleich mehrmals – in Minute 52 und 57. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Franzel den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (85.). Damit war der Erfolg der Dessauer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Germania 08 Roßlau

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Schütz, Bilke, Krott, Meene, Preuß, Schneider (75. Höppner), Oberländer, Gröber, Kirschke, Poenicke

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Richter (55. Möbius), Marzian, Fleischer (46. Hanke), Mieth, Klausnitzer, Seiffert (61. Reichardt), Müller (68. Krug), Lorenz (46. Michaelis), Ruge, Franzel

Tore: 0:1 Elia Sven Lorenz (6.), 0:2 Enrico Franzel (29.), 0:3 Lucas Klausnitzer (52.), 0:4 Lucas Klausnitzer (57.), 0:5 Enrico Franzel (85.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Tim Langer; Zuschauer: 40