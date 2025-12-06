Eine bittere Schlappe erlitt die SG 1919 Trebitz an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen die SV Germania 08 Roßlau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 4 vor 40 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Bad Schmiedeberg/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Enrico Heede mit 0:5 (0:2) gegen Roßlau eine Niederlage eingestehen müssen.

Elia Sven Lorenz (SV Germania 08 Roßlau) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Dessauer waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 29 wurde das zweite Tor durch Enrico Franzel erzielt.

SG 1919 Trebitz gerät 0:2 ins Hintertreffen – 29. Minute

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Borchers im gegnerischen Tor. Lucas Klausnitzer traf gleich mehrmals – in Minute 52 und 57. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Franzel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu erweitern (85.).

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Germania 08 Roßlau

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Preuß, Schütz, Gröber, Krott, Meene, Kirschke, Bilke, Oberländer, Schneider (75. Höppner), Poenicke

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Ruge, Franzel, Marzian, Fleischer (46. Hanke), Mieth, Seiffert (61. Reichardt), Lorenz (46. Michaelis), Richter (55. Möbius), Klausnitzer, Müller (68. Krug)

Tore: 0:1 Elia Sven Lorenz (6.), 0:2 Enrico Franzel (29.), 0:3 Lucas Klausnitzer (52.), 0:4 Lucas Klausnitzer (57.), 0:5 Enrico Franzel (85.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Tim Langer; Zuschauer: 40