Klar unterlegen zeigte sich der FC Stahl Aken im Spiel gegen den SV Friedersdorf letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Andreas Mieth (SV Friedersdorf) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Ronny Müller baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Franz Seiring traf in Minute 86 und Jeremy Maurice Walter in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Unmittelbar darauf gelang es Seiring, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Krenzler – Hellmer (90. Wotschadlo), Dreßler, Belger, Ufer, Abdul Awali (21. Mrachacz), Saalmann (59. Zakhel), Knauth, Korge, Müller, Rehsack (68. Mazurkevych)

SV Friedersdorf: Hahn – Kökel (46. Seiring), Vereshchaka, Walter, Mieth, Stolzenhain, Rohde (68. Hartmann), Mühlbauer, Thiel (77. Fischer), Janssen, Jefkay (77. Krasnokutskyi)

Tore: 0:1 Andreas Mieth (27.), 0:2 Ronny Müller (42.), 0:3 Franz Seiring (86.), 0:4 Jeremy Maurice Walter (87.), 0:5 Franz Seiring (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Oliver Schunke; Zuschauer: 55