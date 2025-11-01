Fußball-Landesklasse 4: An diesem Wochenende hat der FC Stahl Aken im eigenen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den SV Friedersdorf unterlag das Team von Daniel Arms mit 0:5 (0:2).

Es waren schon 27 Minuten des Spiels vergangen, als Andreas Mieth für Friedersdorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Wenige Minuten verstrichen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Ronny Müller den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

Der Siegeszug der Muldestauseer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Carsten Messner im gegnerischen Tor. Franz Seiring traf in Minute 86 und Jeremy Maurice Walter in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Seiring den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (89.). Damit war der Triumph der Muldestauseer gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Krenzler – Hellmer (90. Wotschadlo), Dreßler, Ufer, Abdul Awali (21. Mrachacz), Belger, Saalmann (59. Zakhel), Müller, Knauth, Rehsack (68. Mazurkevych), Korge

SV Friedersdorf: Hahn – Mieth, Stolzenhain, Walter, Thiel (77. Fischer), Jefkay (77. Krasnokutskyi), Kökel (46. Seiring), Janssen, Rohde (68. Hartmann), Vereshchaka, Mühlbauer

Tore: 0:1 Andreas Mieth (27.), 0:2 Ronny Müller (42.), 0:3 Franz Seiring (86.), 0:4 Jeremy Maurice Walter (87.), 0:5 Franz Seiring (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Oliver Schunke; Zuschauer: 55