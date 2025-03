Fußball-Landesklasse 4: Am vergangenen Samstag war der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf gegenüber dem SV 1922 Pouch-Rösa machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

Wittenberg/MTU. Das Spiel zwischen Abtsdorf und Pouch-Rösa ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet. Insgesamt dreizehn Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser hitzigen Partie zum Einsatz.

Steven Wittek (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Pouch-Rösa noch einen drauf: In Minute 55 wurde das zweite Tor durch Oleksandr Synovyd erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Minute 55: SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf liegt 0:2 zurück

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Dmytro Kunyk, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu erweitern (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Bork – Alter, R. Heinze, Koppe, Jentzsch, T. Heinze, Elmenthaler, Mende, Brückner, Tietel, Sprenger (46. Winter)

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Hulovych (83. Priadko), Kunyk, Sickert, Shaba, Paschos (46. Gentil Da Cunha), Gkouvas, Synovyd, Wittek (77. Müller), Robalo, Richter (67. Siverchuk)

Tore: 0:1 Steven Wittek (28.), 0:2 Oleksandr Synovyd (55.), 0:3 Dmytro Kunyk (90.+4); Zuschauer: 38