Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen II gegen den SV Eintracht Elster ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster. 56 Zuschauer verfolgten das Spiel im Fritz-Heinrich-Stadion. Schiedsrichter Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem acht Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Eintracht Elster

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Pötzsch (65. Schneidewind), Erler, Mißner, Chebbah (88. Kirchhoff), Jentzsch, Csehil (76. Pabstmann), Nelles (85. Rohde), Eberhard (90. König), Riediger, Strobel

SV Eintracht Elster: Ruß – Dietze, Remme, Zoberbier, Schüler (56. Kupplich), Göbel, Donath (75. Jahn), Schneider, Engelhardt, Lavrov (56. Witzel), Witzel

; Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 56