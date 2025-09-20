Für den Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen II endete das Spiel gegen den SV Eintracht Elster am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster. 56 Zuschauer verfolgten das Spiel im Fritz-Heinrich-Stadion. Schiri Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt acht Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

0:0 im Duell zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster –

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Eintracht Elster

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Erler, Jentzsch, Riediger, Eberhard (90. König), Strobel, Pötzsch (65. Schneidewind), Chebbah (88. Kirchhoff), Csehil (76. Pabstmann), Nelles (85. Rohde), Mißner

SV Eintracht Elster: Ruß – Zoberbier, Engelhardt, Göbel, Dietze, Schüler (56. Kupplich), Witzel, Schneider, Lavrov (56. Witzel), Donath (75. Jahn), Remme

; Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 56