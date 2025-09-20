Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Heimverein 1. FC Bitterfeld-Wolfen II gegen den SV Eintracht Elster ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster. 56 Zuschauer verfolgten das Spiel im Fritz-Heinrich-Stadion. Schiedsrichter Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem acht Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster im Gleichstand – 0:0

Die Bitterfeld-Wolfener sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Eintracht Elster

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Eberhard (90. König), Riediger, Chebbah (88. Kirchhoff), Erler, Csehil (76. Pabstmann), Jentzsch, Nelles (85. Rohde), Strobel, Pötzsch (65. Schneidewind), Mißner

SV Eintracht Elster: Ruß – Remme, Donath (75. Jahn), Witzel, Engelhardt, Göbel, Lavrov (56. Witzel), Zoberbier, Schneider, Schüler (56. Kupplich), Dietze

; Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 56