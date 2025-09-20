Für den Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen II endete das Spiel gegen den SV Eintracht Elster am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster mit einem torlosen 0:0 (0:0). 56 Zuschauer waren im Fritz-Heinrich-Stadion live dabei. Schiedsrichter Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt acht Karten verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

1. FC Bitterfeld-Wolfen II gleichauf mit SV Eintracht Elster – 0:0

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Eintracht Elster

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Csehil (76. Pabstmann), Pötzsch (65. Schneidewind), Strobel, Nelles (85. Rohde), Eberhard (90. König), Mißner, Chebbah (88. Kirchhoff), Erler, Riediger, Jentzsch

SV Eintracht Elster: Ruß – Dietze, Lavrov (56. Witzel), Engelhardt, Göbel, Remme, Schüler (56. Kupplich), Donath (75. Jahn), Zoberbier, Witzel, Schneider

; Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 56