Kein Punktgewinn für ZLG Atzendorf/Förderstedt: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den Blankenburger FV einstecken.

ZLG Atzendorf/Förderstedt verliert knapp gegen Blankenburger FV mit 0:1

Staßfurt/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen ZLG Atzendorf/Förderstedt und Blankenburger FV mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 61 Fußballfans waren auf dem Sportforum - Platz 1 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Max Otto Pluskat die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Blankenburger FV

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Camsky, Hoppmann (46. Tolle), Tupy, Bock (62. Pfau), Machacek, Früchtel (62. Jesse), Smetana, Wolter, Maier, Hengstmann

Blankenburger FV: Rockstedt – Krause, Kuhbach, Alhndi (46. Lepetit), Schwarzenberg (72. Baumgartl), Schnabel, Müller (82. Schinke), Heindorf, Schröder, Reinhardt, Pluskat

Tore: 0:1 Max Otto Pluskat (52.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Stephan Mattheis, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 61