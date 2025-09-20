Für die ZLG Atzendorf/Förderstedt endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Blankenburger FV mit 0:1 (0:0).

Staßfurt/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen ZLG Atzendorf/Förderstedt und Blankenburger FV mit einem torarmen 0:1 (0:0). 61 Zuschauer waren auf dem Sportforum - Platz 1 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Max Otto Pluskat die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Blankenburger FV

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Wolter, Hengstmann, Bock (62. Pfau), Maier, Tupy, Früchtel (62. Jesse), Smetana, Camsky, Machacek, Hoppmann (46. Tolle)

Blankenburger FV: Rockstedt – Alhndi (46. Lepetit), Schröder, Schwarzenberg (72. Baumgartl), Heindorf, Schnabel, Krause, Müller (82. Schinke), Pluskat, Kuhbach, Reinhardt

Tore: 0:1 Max Otto Pluskat (52.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Stephan Mattheis, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 61