Ergebnis 1. Spieltag VfB Germania Halberstadt II sichert sich knappen 2:1-Sieg gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II
Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II heimste die VfB Germania Halberstadt II am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.
Halberstadt/MTU. Die 54 Besucher des Friedensstadions Pl.4 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten das Team aus Ilsenburg mit 2:1 (2:0) knapp.
Leon-Joel Platz (VfB Germania Halberstadt II) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Jano Conrad den Ball ins Netz (36.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Halberstadt
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 1
2:0 Vorsprung für VfB Germania Halberstadt II – Minute 36
In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Marcel Reuss, den Ball ins Netz zu befördern und den Ilsenburgern noch ein Tor zu bescheren (75.). Die VfB Germania Halberstadt II rutschte dennoch auf Platz drei.
Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II
VfB Germania Halberstadt II: König – Genschmar, Tunsch, Theile (56. Bergmann), Lippoldt (33. Zahn), Platz, Al-Ali (90. Edler), Eckert, Wiedenbein, Conrad, Dannhauer
FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hanns, Himburg (87. Kurtz), Donner, Gödeke, Reuss, Hinze, Watanabe (84. Kiefer Morobel), Jungermann (76. Kolbe), Kunzel, Sielaff
Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (21.), 2:0 Jano Conrad (36.), 2:1 Marcel Reuss (75.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Axel Koch, Maik Binnebößel; Zuschauer: 54