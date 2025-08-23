Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II heimste die VfB Germania Halberstadt II am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Halberstadt/MTU. Die 54 Besucher des Friedensstadions Pl.4 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten das Team aus Ilsenburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Leon-Joel Platz (VfB Germania Halberstadt II) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Jano Conrad den Ball ins Netz (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

2:0 Vorsprung für VfB Germania Halberstadt II – Minute 36

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Marcel Reuss, den Ball ins Netz zu befördern und den Ilsenburgern noch ein Tor zu bescheren (75.). Die VfB Germania Halberstadt II rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

VfB Germania Halberstadt II: König – Genschmar, Tunsch, Theile (56. Bergmann), Lippoldt (33. Zahn), Platz, Al-Ali (90. Edler), Eckert, Wiedenbein, Conrad, Dannhauer

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hanns, Himburg (87. Kurtz), Donner, Gödeke, Reuss, Hinze, Watanabe (84. Kiefer Morobel), Jungermann (76. Kolbe), Kunzel, Sielaff

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (21.), 2:0 Jano Conrad (36.), 2:1 Marcel Reuss (75.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Axel Koch, Maik Binnebößel; Zuschauer: 54