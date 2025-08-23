Die VfB Germania Halberstadt II sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

VfB Germania Halberstadt II holt sich knappen Sieg gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 2:1

Halberstadt/MTU. Die 54 Besucher des Friedensstadions Pl.4 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen das Team aus Ilsenburg mit 2:1 (2:0) knapp.

In Minute 21 schoss Leon-Joel Platz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Halberstädter legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jano Conrad der Torschütze (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

36. Minute: VfB Germania Halberstadt II führt mit zwei Toren

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Marcel Reuss, den Ball ins Netz zu befördern und den Ilsenburgern noch ein Tor zu verschaffen (75.). Die VfB Germania Halberstadt II rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

VfB Germania Halberstadt II: König – Genschmar, Lippoldt (33. Zahn), Tunsch, Platz, Dannhauer, Theile (56. Bergmann), Al-Ali (90. Edler), Conrad, Eckert, Wiedenbein

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Jungermann (76. Kolbe), Reuss, Donner, Sielaff, Hanns, Kunzel, Himburg (87. Kurtz), Watanabe (84. Kiefer Morobel), Hinze, Gödeke

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (21.), 2:0 Jano Conrad (36.), 2:1 Marcel Reuss (75.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Axel Koch, Maik Binnebößel; Zuschauer: 54