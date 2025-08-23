Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 gelang der VfB Germania Halberstadt II ein 2:1 (2:0)-Triumph über den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Halberstadt/MTU. Die 54 Besucher des Friedensstadions Pl.4 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen die Gäste aus Ilsenburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Leon-Joel Platz (VfB Germania Halberstadt II) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Halberstädter legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jano Conrad der Torschütze (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Marcel Reuss den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Ilsenburg erlangte (75.). Die Halberstädter sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

VfB Germania Halberstadt II: König – Eckert, Theile (56. Bergmann), Conrad, Wiedenbein, Al-Ali (90. Edler), Platz, Dannhauer, Tunsch, Genschmar, Lippoldt (33. Zahn)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Watanabe (84. Kiefer Morobel), Gödeke, Hinze, Sielaff, Kunzel, Hanns, Himburg (87. Kurtz), Jungermann (76. Kolbe), Reuss, Donner

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (21.), 2:0 Jano Conrad (36.), 2:1 Marcel Reuss (75.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Axel Koch, Maik Binnebößel; Zuschauer: 54