Halberstadt/MTU. 9:0 (6:0) in Halberstadt: Ganze neun Bälle hat die Mannschaft von Denis Becker, die VfB Germania Halberstadt II, am Samstag im Tor der Gegner aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun untergebracht.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Jano Conrad das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leon-Joel Platz den Ball ins Netz (7.).

Dann konnte Halberstadt noch einen Erfolg verbuchen. Jano Conrad traf in der 16. Minute zum zweiten Mal, gefolgt von Leon-Joel Platz (23.). Zu all dem Jammer lenkte der Börder den Ball in der 29. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Moritz-Nicolas Mona schoss und traf in Spielminute 38 noch einmal, gefolgt von Platz und Conrad (56., 82.). Spielstand 8:0 für die VfB Germania Halberstadt II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 23

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Adil Masic den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 9:0 festigte (89.). Damit war der Erfolg der Halberstädter gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun

VfB Germania Halberstadt II: Giebel – Allner (64. Qaderi), Wiedenbein, Platz, Theile (19. Odenbach), Mona, Müller, Hartleib (64. Cernota), Conrad, Genschmar, Steinke (64. Wedde)

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Moritz – Beyer, Barbe, Potschkat (77. Böttcher), Frost, Michael, Müller (77. Köhler), Hartmann, Frost, Beck, Witte

Tore: 1:0 Jano Conrad (5.), 2:0 Leon-Joel Platz (7.), 3:0 Jano Conrad (16.), 4:0 Leon-Joel Platz (23.), 5:0 Markus Frost (29.), 6:0 Moritz-Nicolas Mona (38.), 7:0 Leon-Joel Platz (56.), 8:0 Jano Conrad (82.), 9:0 Adil Masic (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Andreas Härtel, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 52