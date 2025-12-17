Kein Punktgewinn für VfB Germania Halberstadt 2: Im eigenen Stadion musste das Team am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den SV Langenstein einstecken.

Die Gäste aus Langenstein mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur fünf Minuten nach Spielbeginn von Luke Ferdenus ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Halberstädtern eine unverhoffte Führung ein (5.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 kassierte einmal Gelb (9.). Die Langensteiner waren aber noch nicht fertig: In Minute 28 wurde ein weiteres Tor durch Niklas Hanke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 12

wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Auf der Gastseite verließen Christoph Pinta für Daniel Holtzheuer und Julian Schulze für Sebastian Bellan den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der SV Langenstein musste zweimal Gelb hinnehmen. Die VfB Germania Halberstadt 2 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Denis Becker.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Daniel Holtzheuer (Langenstein) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Langensteiner Elf erzielen (80.). Die VfB Germania Halberstadt 2 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Langenstein

VfB Germania Halberstadt 2: König – Simon, Tunsch, Allner, Wenig (84. Lippoldt), Platz, Wiedenbein, Theile, Genschmar, Stender, Conrad

SV Langenstein: Eitz – Gifhorn, Priese, Pinta (74. Holtzheuer), Hanke, Krumnow, Hoeft, Neutzner, Schulze (74. Bellan), Rappe (79. Eska), Ferdenus

Tore: 1:0 Luke Ferdenus (5.), 1:1 Niklas Hanke (28.), 1:2 Daniel Holtzheuer (80.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Jan Strzelecki, Michael Wollheim; Zuschauer: 103