Kein Punktgewinn für VfB Germania Halberstadt 2: Im eigenen Stadion musste das Team am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den SV Langenstein hinnehmen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Langenstein bereit: Nur fünf Minuten nach Spielstart lenkte Luke Ferdenus den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Halberstädtern unerwartet die Führung (5.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die VfB Germania Halberstadt 2 steckte einmal Gelb ein (9.). Die Langensteiner legten in der 28. Minute nach. Diesmal war Niklas Hanke der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 12

VfB Germania Halberstadt 2 und SV Langenstein – 1:1 in Minute 28

In der zweiten Halbzeit versuchten durch Spieleraustausch nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Auf der Gastseite sprangen Daniel Holtzheuer für Christoph Pinta und Sebastian Bellan für Julian Schulze ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SV Langenstein steckte zweimal Gelb ein. Die VfB Germania Halberstadt 2 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Denis Becker.

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Daniel Holtzheuer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Langenstein sicherte (80.). Die VfB Germania Halberstadt 2 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Langenstein

VfB Germania Halberstadt 2: König – Genschmar, Simon, Tunsch, Theile, Wenig (84. Lippoldt), Wiedenbein, Conrad, Stender, Allner, Platz

SV Langenstein: Eitz – Hoeft, Priese, Krumnow, Gifhorn, Schulze (74. Bellan), Pinta (74. Holtzheuer), Hanke, Ferdenus, Neutzner, Rappe (79. Eska)

Tore: 1:0 Luke Ferdenus (5.), 1:1 Niklas Hanke (28.), 1:2 Daniel Holtzheuer (80.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Jan Strzelecki, Michael Wollheim; Zuschauer: 103