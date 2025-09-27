Fußball-Landesklasse 3: Am Samstag setzte sich der Gastgeber VfB Germania Halberstadt 2 vor 57 Zuschauern gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit einem überragenden 8:1 (3:0) durch.

Halberstadt/MTU. 8:1 (3:0) in Halberstadt: Ganze acht Bälle hat die Mannschaft von Denis Becker, die VfB Germania Halberstadt 2, am Samstag im Tor der Gäste aus Atzendorf/Förderstedt untergebracht.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Emilio Lippoldt für Halberstadt traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Halberstädter legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Leon-Joel Platz der Torschütze (11.).

VfB Germania Halberstadt 2 in Minute 11 2:0 in Führung

In der Spielminute 41 griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Platz traf in Minute 45, Jano Conrad in Minute 55, Tim Theile in Minute 66, Leon Eckert in Minute 72, Jano Conrad in Minute 82 und Platz in Minute 83. Spielstand 8:0 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Nur eine Minute später konnte Justin Hoppmann (Atzendorf/Förderstedt) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Atzendorf/Förderstedt erzielen (84.). In Spielminute 87 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Platz, Tunsch, Theile, Eckert, Allner (46. Menge), Dannhauer, Wiedenbein, Wenig (45. Conrad), Lippoldt (69. Cernota), Genschmar

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Maier (83. Ulze), Camsky, Tupy, Pfau, Früchtel, Tolle (66. Wolter), Hengstmann, Hoppmann, Smetana, Machacek

Tore: 1:0 Emilio Lippoldt (7.), 2:0 Leon-Joel Platz (11.), 3:0 Leon-Joel Platz (45.), 4:0 Jano Conrad (55.), 5:0 Tim Theile (66.), 6:0 Leon Eckert (72.), 7:0 Jano Conrad (82.), 8:0 Leon-Joel Platz (83.), 8:1 Justin Hoppmann (84.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Matti Pieles, Sven Förster; Zuschauer: 57