Kleinmühlingen/MTU. Die 63 Besucher auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bördeländer besiegten das Team aus Quedlinburger mit 3:1 (2:0) souverän.

Nico Kietzmann traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Kleinmühlingen/Zens noch einmal treffen: In der zweiten Minute wurde ein weiteres Tor durch Tim Seydlitz erzielt.

2:0 Vorsprung für TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – 47. Minute

Es sah nicht gut aus für Quedlinburger. Aber dann musste der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens auch mal einstecken. Torwart Sebastian Brandt konnte den Ball von Justin-Robin Henneberg nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 23

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Seydlitz den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (81.). Damit war der Sieg der Bördeländer gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Quedlinburger SV

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Brandt – Krause, Kietzmann (89. Zahn), Schmidt (46. Boese), Junge (68. Thorau), Richter, Seydlitz, Zöbisch, Baartz, Stüber (45. Dörner), Ostwald

Quedlinburger SV: Bachor – Spannaus (46. Beti), Möller (46. Rink), Mata Sanabria, Brunner, Pflug, Struckmeyer (65. Henneberg), Stertz (86. Zander), Geuer, Rieneckert (46. Soyka), Deiters

Tore: 1:0 Nico Kietzmann (12.), 2:0 Tim Seydlitz (45.+2), 2:1 Justin-Robin Henneberg (71.), 3:1 Tim Seydlitz (81.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Thomas Neumann, Sebastian Graßhoff; Zuschauer: 63